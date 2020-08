Disastro Roma! Nel giorno di Friedkin i giallorossi escono dall'EL, passa il Siviglia

Nel giorno del passaggio societario a Dan Friedkin, la Roma stecca la notte d'Europa e crolla per 2-0 contro il Siviglia. Un ko meritato, una partita dove gli andalusi sono stati padroni della partita per tutti i novanta minuti. Due reti arrivate nel primo tempo, con le firme di Reguilon e di En-Nesyri, ma anche nella ripresa la formazione di Lopetegui è stata in possesso del pallino del gioco a Duisburg. E ora sarà final four per il club del ds Monchi.