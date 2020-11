Ds Rijeka: "A Napoli senza tanti titolari, azzurri tra i candidati a vincere l’Europa League"

Il ds del Rijeka Ivan Mance, prossimo avversario del Napoli in Europa League, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Confermo gli otto calciatori positivi al Coronavirus, stavolta ci sono anche molti giocatori titolari indisponibili per la sfida di giovedì. Il momento del Napoli non è felice, Gattuso e i suoi sicuramente vorranno tornare a vincere al San Paolo. Nel calcio non vince sempre la squadra più forte, noi ci proveremo ma il Napoli ha grandi qualità. Con tutte le nostre assenze avremo problemi, ma giocheremo con il cuore. Domani mattina arriveremo a Napoli.

Chi vincerà il girone? La Real Sociedad in questo momento è una delle squadre più in forma d'Europa, il Napoli però ha più qualità e quando ha tutti i giocatori in condizione è una delle squadre candidate a vincere l’Europa League.

Differenze tra Croazia e Italia? Siamo vicini geograficamente e come popolazioni, abbiamo quasi la stessa mentalità. La gente vive per il calcio e per la loro squadra e giocare senza tifosi non è facile. I nostri tifosi, come quelli del Napoli, sono come un giocatore importante, giocare con i tifosi al San Paolo sarebbe diverso.

Rimpianti per la gara di Rijeka? Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma nella ripresa il Napoli ha dato un po’ di gas e ha dimostrato di essere di un altro livello. Noi abbiamo qualità, calciatori nazionali di Croazia, Slovenia e Bosnia che possono giocare ad alto livello, possiamo competere contro squadre forti".