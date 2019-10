EL, le formazioni di Lazio-Rennes: Inzaghi si affida ai titolari

Senza Correa e Marusic, ma con buona parte dei titolari, la Lazio sfida il Rennes per dimenticare il pessimo esordio in Europa League e conquistare i primi tre punti nella manifestazione: Caicedo affianca Immobile in attacco, mentre a centrocampo c'è Berisha al fianco di Cataldi e Parolo. In difesa al fianco dell'insostituibile Acerbi ecco Vavro e Bastos. Niang, proprio l'ex Toro e Milan, sfida i biancocelesti: nel 3-5-2 di Stephan c'è spazio per lui e per Tait in attacco, mentre a centrocampo si schiera il gioiellino classe 2002 Camavinga.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Lulic; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Luiz Felipe, Patric, Milinkovic, Luis Alberto, Jony, Adekanye.

Allenatore: Inzaghi.

RENNES (3-5-2): Mendy; Da Silva, Gnagnon, Morel; Traoré, Grenier, Martin, Camavinga, Doumbia; Tait, Niang.

A disposizione: Salin, Hunou, Gelin, Bourigeaud, Maouassa, Léa Siliki, Raphinha.

Allenatore: Stéphan.