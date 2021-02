Europa League, alle 13 il sorteggio degli ottavi: ecco le 16 qualificate

Ieri si è concluso il lungo programma dei sedicesimi di finale di Europa League: non sono mancate le sorprese, come l'eliminazione del Leicester contro lo Slavia Praga, mentre le italiane impegnate stasera non sbagliato. Il Milan soffre ma passa, la Roma domina e passeggia ancora sul Braga: 5-1 il computo complessivo del doppio confronto. Di seguito le sedici qualificate agli ottavi. Oggi, dalle 13, ci sarà un sorteggio totalmente libero (compresi gli incroci tra squadre dello stesso paese) a Nyon tra le squadre rimaste.

Ajax (Olanda)

Arsenal (Inghilterra)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Glasgow Rangers (Scozia)

Granada (Spagna)

Manchester United (Inghilterra)

Milan (Italia)

Molde (Norvegia)

Roma (Italia)

PSV Eindhoven (Olanda)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Tottenham (Inghilterra)

Villarreal (Spagna)

Young Boys (Svizzera)