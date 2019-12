Europa League, altro sorteggio fortunato per le italiane: passeggiate per Inter e Roma

S'è svolto anche il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League con altri due accoppiamenti molto agevoli per le italiane. Sorteggiate Roma-Gent e Inter-Ludogorets per quanto riguarda le due italiane impegnate: un sorteggio sicuramente morbido per i nostri colori, in scia di quelli di Champions se si esclude quello negativo del Napoli. Le italiane sono fortunate anche perché nelle altre sfide si faranno fuori a vicenda un bel po' di big: l'Eintracht Francoforte l'anno scorso semifinalista, sfiderà l'insidioso Salisburgo, scontro diretto tra favorite anche tra Shakthar Donetsk e Benfica

SEDICESIMI DI FINALE

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhagen-Celtic Glasgow

APOEL-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-RB Salisburgo

Shakthar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmoe

Roma-Gent

Glasgow Rangers-Sporting Braga