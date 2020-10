Europa League, AZ al San Paolo: allenamento di rifinitura in corso

L'AZ Alkmaar è in questi minuti in campo allo stadio San Paolo. Gli olandesi stanno svolgendo la rifinitura in vista del match di Europa League contro il Napoli in programma domani alle ore 18,55. Per ora tutto secondo il protocollo Uefa, l'AZ al termine dell'allenamento tornerà all'Hotel Britannique, dove soggiornerà in attesa della sfida con gli azzurri.