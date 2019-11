Europa League, clamoroso crollo Lazio in casa col Celtic: tutti i risultati delle 18.55

Perde la Lazio, vince il Cluj. E ora per i biancocelesti si mette davvero male, perché ci vorranno due vittorie per passare il turno, sperando che la squadra di Petrescu non faccia punti contro il Celtic. Oltre alle sfide del girone dei capitolini, si sono disputate altre nove partite di Europa League: spiccano i rotondi successi di Siviglia e Lask Linz (contro il PSV di Van Bommel), e le vittorie di Sporting e Standard (grazie a due ex italiani, Vanheusden e Lestienne). Questi tutti i risultati:

APOEL-Qarabag 2-1: 10' Medvedev (Q), 59' Lucas, 88' Ioannou

Basilea-Getafe 2-1: 8' Cabral, 45' rig. Mata (G), 60' Frei

Cluj-Rennes 1-0: 87' Rondon

Dudelange-Siviglia 2-5: 17' e 37' Dabbur, 27', 33' e 67' Munir, 69' e 80' Sinani (D)

Copenhagen-Dinamo Kiev 1-1: 4' Stage (C), 70' Verbic

Krasnodar-Trabzonspor 3-1: 27' e 35' Manuel Fernandes, 93' Ignatjev, 95' Nwakaeme (T)

LASK Linz-PSV 4-1: 5' rig. Schwaab (P), 56' Ranftl, 60' Frieser, 78' e 82' Klauss

Lazio-Celtic 1-2: 8' Immobile, 38' Forrest (C), 95' Ntcham (C)

Lugano-Malmoe 0-0

Rosenborg-Sporting 0-2: 16' Coates, 38' Bruno Fernandes

St. Liegi-Eintracht 2-1: 56' Vanheusden (S), 65' Kostic, 94' Lestienne (S)