Europa League, due squadre già agli ottavi: tutti i risultati e la classifica
Di seguito i risultati della settima giornata della League Phase di Europa League. Siamo in attesa del finale di Utrecht-Genk che è iniziata alle 21.50 a seguito dei disordini nel pre-partita causati dai tifosi ospiti e che hanno portato all'intervento della polizia antisommossa. Lione e Aston Villa sono le prime qualificate agli ottavi di finale. Roma e Bologna hanno la certezza di essere almeno ai playoff con i giallorossi che intanto sono tra le migliori 8. Sei squadre sono invece già eliminate (Sturm Graz, Rangers, Nizza, Utrecht, Malmo e Maccabi Tel Aviv).
Bologna - Celtic 2-2
5' Hatate (C), 41' Trusty (C), 58' Dallinga (B), 72' Rowe (B)
Brann - Midtjylland 3-3
4' e 70' Erlic (M), 19' Holm (B), 31' Junior Brumado (M), 68' rig. Kornvig (B), 90 + 10 rig. Soltvedt (B)
Fenerbahçe - Aston Villa 0-1
25' Sancho
Feyenoord - Sturm Graz 3-0
5' Watanabe, 69' Hadj Moussa, 90' Borges
Friburgo - Maccabi Tel Aviv 1-0
82' Matanovic
Malmo - Stella Rossa 0-1
16' Kostov
PAOK - Betis 2-0
67' Zivkovic, 87' rig. Giakoumakis
Viktoria Plzen - Porto 1-1
6' Cerv (V), 90' Gul (P)
Young Boys - Lione 0-1
45' + 1 Maitland-Niles
Braga - Nottingham Forest 1-0
54' aut. Yates
Celta Vigo - Lille 2-1
1' Swedberg (C), 69' Starfelt (C), 87' Giroud (L)
Dinamo Zagabria - FCSB 4-1
7' Bakrar (D), 11' e 71' Beljo (D), 42' Birligea (F), 90' + 3 Kulenovic (D)
Ferencvaros - Panathinaikos 1-1
62' rig. Dele (F), 86' Zaroury (P)
Nizza - Go Ahead Eagles 3-1
10' Vanhoutte (N), 41' e 59' Gouveia (N), 68' Stokkers (G)
Rangers - Ludogorets 1-0
33' Diomande
Roma - Stoccarda 2-0
40' e 90' +3 Pisilli
Salisburgo - Basilea 3-1
4' e 13' Alajbegovic (S), 35' Kratzig (S), 56' Agbonifo (B)
Utrecht - Genk iniziata alle 21.50
CLASSIFICA
Agli ottavi
1. Lione 18 (differenza reti +11)
2. Aston Villa 18 (+7)
3. Friburgo 17 (+7)
4. Midtjylland 16 (+8)
5. Braga 16 (+6)
6. Roma 15 (+7)
7. Ferencvaros 15 (+5)
8. Betis 14 (+5)
Ai playoff
9. Porto 14 (+4)
10. Stella Rossa 13 (+1)
11. PAOK 12 (+5)
12. Stoccarda 12 (+5)
13. Celta Vigo 12 (+4)
14. Bologna 12 (+4)
15. Nottingham Forest 11 (+4)
16. Viktoria Plzen 11 (+4)
17. Fenerbahçe 11 (+3)
18. Panathinaikos 11 (+2)
19. Genk 10 (+1)
20. Dinamo Zagabria 10 (-2)
21. Lille 9 (+2)
22. Brann 9 (-1)
23. Young Boys 9 (-5)
24. Celtic 8 (-4)
Eliminate
25. Ludogorets 7 (-4)
26. Feyenoord 6 (-3)
27. Basilea 6 (-3)
31. Salisburgo 6 (-3)
29. FCSB 6 (-4)
30. Go Ahead Eagles 6 (-8)
31. Sturm Graz 4 (-7)
32. Rangers 1 (-7)
33. Nizza 3 (-7)
34. Utrecht 1 (-6)
35. Malmo 1 (-10)
36. Maccabi Tel Aviv 1 (-17)
