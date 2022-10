Europa League, i finali delle 18.45: Arsenal e Fenerbahce ok. Pari a Rotterdam, poker Friburgo

Ventuno reti segnate nelle otto sfide di Europa League terminate da poco.

Ventuno reti segnate nelle otto sfide di Europa League terminate da poco. La Roma pareggia a Siviglia e ora deve sperare in un risultato positivo dell'HJK in casa del Ludogorets. Vittorie esterne per Arsenal, Fenerbahce, Rennes e Friburgo, mentre l'Union SG riprende il Braga nella ripresa. Pari anche tra Feyenoord e Midtjylland, in una partita che interessava da vicino la Lazio, e tra Qarabag e Olympiacos.

AEK Larnaca-Fenerbahce 1-2: 17' Joao Pedro, 52' rig. Trickovski (A), 80' rig. Batshuayi

Betis-Roma 1-1: 34' Canales (B), 56' Belotti

Bodo/Glimt-Arsenal 0-1: 24' Saka

Din. Kiev-Rennes 0-1: 48' Wooh

Feyenoord-Midtjylland 2-2: 16' Martinez, 34' Timber (F), 58' Hancko (F), 59' Sviatchenko

Nantes-Friburgo 0-4: 26' Kuble, 72' Gregoritsch, 82' Schade, 87' Yeong

Qarabag-Olympiacos 0-0

Royale Union SG-Braga 3-3: 16', 36' e 41' Vitinha, 20' e 62' Boniface (R), 49' Vanzeir