Europa League, i parziali delle 21: Ndoye-gol non basta al Nottingham, Lione avanti

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 21:53Europa League
di Francesco Carbone

Sono appena terminati i primi tempi delle partite di Europa League cominciate alle 21. Di seguito risultati e marcatori.

Basilea-Stoccarda 1-0 - 3' Ajeti (B)

Celta Vigo-PAOK 1-1 - 37' Giakoumakis (P); 45'+3' Aspas (C)

Porto-Stella Rossa 1-1 - 9' William Gomes (P); 33' Kostov (S)

Feyenoord-Aston Villa 0-0

Genk-Ferencvaros 0-1 - 44' Varga (F)

Olympique Lione-Salisburgo 1-0 - 11' Satriano (O)

Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagabria 1-2 - 14' Abu Farhi (M); 16' Lisica (D); 19' Ljubicic (D)

Nottingham Forest-Midtjylland 1-2 - 18' Diao (M); 22' Ndoye (N); 24' Bech Sorensen (M)

Sturm Graz-Rangers 2-0 - 7' Horvat (S); 35' Kiteishvili (S)