Europa League, i parziali: il Man United vede la finale! Tottenham avanti sul Bodo

Il Manchester United sta passeggiando sull'Athletic Club, peraltro in dieci uomini, tra le mura del San Mamés. Nell'andata della semifinale di Europa League i Red Devils hanno infatti appena chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-0 grazie alle reti di Casemiro al 30' su assist di Ugarte e Bruno Fernandes, su rigore al 37' e ancora su assist di Ugarte al 45'. Partita inevitabilmente condizionata dall'espulsione di Dani Vivian al 35', che ha costretto mister Valverde a effettuare due sostituzioni già prima del 45'.

Nell'altra semifinale anche il Tottenham sta vincendo senza troppe difficoltà in casa contro il Bodo/Glimt, proprio la squadra che ha eliminato la Roma di Ranieri ai quarti. A decidere il match finora sono i gol di Johnson su assist di Richarlison al 1' e di Maddison su passaggio vincente di Pedro Porro al 34'.