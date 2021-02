Europa League, i risultati dei primi tempi delle 21: pari Milan, avanti la Roma

Si sono appena conclusi i primi tempi dei match delle 21 di Europa League validi per i sedicesimi di finale. Il Milan pareggia in casa con la Stella Rossa, mentre la Roma è in vantaggio sul Braga. Manchester United ancora sullo 0-0 contro la Real Sociedad, Psv avanti 2-0 sull’Olympiakos.

Ecco tutti i risultati dei primi tempi:

Club Brugge-Dinamo Kiev 0-0 (1-1)

Dinamo Zagabria-Krasnodar 1-0 (4-2) 30' Orsic

Leicester-Slavia Praga 0-0 (0-0)

Leverkusen-Young Boys 0-0 (3-4)

Manchester United-Real Sociedad 0-0 (4-0)

Milan-Stella Rossa 1-1 (3-3) 8' Kessié, 24' Ben Nabhouane

PSV-Olympiacos 2-0 (4-4) 23', 44' Zahavi

Roma-Braga 1-0 (3-0) 23' Dzeko