Europa League, i risultati delle 21: vince la Roma, bene Arsenal e Basilea

MULTIMEDIA VIDEO - NAGELSMANN E LA VITTORIA SUL TOTTENHAM: "TRE PUNTI IMPORTANTI" MA ERA UN OTTAVO DI FINALE... L'emozione di un risultato importante come quello ottenuto dal Lipsia in casa del Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League... L'emozione di un risultato importante come quello ottenuto dal Lipsia in casa del Tottenham nell'andata degli ottavi di finale di Champions League...