Europa League, il quadro dei quarti: Barça e Lione fuori, i Rangers vincono ai supplementari

Si sono completati i quarti di finale di Europa League con la vittoria dei Glasgow Rangers ai supplementari contro il Braga. Clamorosamente fuori il Barcellona, passa 3-2 l'Eintracht Francoforte al Camp Nou e giocherà contro il West Ham che ha distrutto per 3-0 il Lione in Francia. Nel pomeriggio la vittoria del RB Lipsia per 2-0 a Bergamo contro l'Atalanta: sfiderà i Rangers.

Atalanta-RB Lipsia 0-2 (1-1) - 18' Nkunku, 87' Nkunku (r)

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-3 (1-1) - 4' Kostic (r), 36' Borre, 67' Kostic, 91' Busquets, 101' Depay (r)

Olympique Lione-West Ham 0-3 (1-1) - 38' Dawson, 44' Rice, 48' Bowen

Glasgow Rangers-Braga 3-1 (0-1) - 2' Tavernier, 44' Tavernier (r), 83' Carmo, 101' Roofe