Europa League, la Roma tiene contro l’Ajax: tutti i risultati al 45'

Sono appena terminati i primi tempi dei quarti di finale di ritorno di Europa League. La Roma, vittoriosa per 2-1 in Olanda nella gara d’andata, chiude la prima frazione sullo 0-0. Gara equilibrata all’Olimpico ma a farsi preferire è stato l’Ajax che ha avuto qualche occasione per sbloccare il punteggio con Neres, Klaassen e Tadic. La squadra di ten Hag ha fatto la partita, ma non è riuscita a superare un Pau Lopez che ha confermato di essere molto più bravo a parare che a impostare. Imprecisi finora gli attaccanti olandesi, giallorossi che tengono. Sugli altri campi vittoria in scioltezza dell’Arsenal sul campo dell’Olimpiacos, 3-0 il risultato parziale. Vince anche lo United, avanti 1-0 sul Granada e il Villarreal. 2-0 per gli spagnoli contro la Dinamo Zagabria.

Ecco tutti i risultati parziali:

Villarreal-Dinamo Zagabria 2-0

Manchester United-Granada 1-0

Roma-Ajax 0-0

Slavia Praga-Arsenal 0-3