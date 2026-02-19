Europa League, le formazioni di Brann-Bologna: Italiano ruota ancora

Ufficiale

Europa League, le formazioni di Brann-Bologna: Italiano ruota ancoraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:02Europa League
di Pierpaolo Matrone

Dopo lo 0-0 del 6 novembre scorso, il Bologna ritrova il Brann sulla sua strada europea. Alle ore 18.45, tra le mura del Brann Stadion di Bergen, c'è infatti l'andata del playoff di Europa League. Queste le due formazioni ufficiali:

Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.
Bologna (4-3-2-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.