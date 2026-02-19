Playoff Europa League, i finali delle 18:45: Nottingham ipoteca gli ottavi, Genk e Celta corsari
Arrivano i primi verdetti delle gare delle 18:45 nell’andata dei playoff di Europa League. Clamoroso tonfo interno per il Fenerbahce di Domenico Tedesco, travolto 3-0 dal Nottingham Forest: a segno Murillo, poi Igor Jesus e Gibbs-White, che si scambiano anche gli assist. Gli inglesi di Vitor Pereira mettono così una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi, salvo sorprese nel ritorno.
Colpo pesante anche del Genk, che supera 3-1 la Dinamo Zagabria trascinato dalla doppietta di El Ouahdi, avvicinandosi con decisione al turno successivo. Vittoria esterna pure per il Celta Vigo, che batte 2-1 il PAOK grazie ai gol di Iago Aspas e Swedberg: inutile per i greci la rete di Jeremejeff, con la qualificazione che si deciderà al ritorno al Balaidos. Sorride anche il Bologna, che passa sul campo del Brann grazie al gol nel primo tempo di Santiago Castro, conquistando un prezioso vantaggio in vista della sfida di ritorno.
I finali delle 18:45 di Europa League
Brann - Bologna 0-1: 9' Castro (BO)
Dinamo Zagabria - Genk 1-3: 15' Heynen (G), 21' El Ouahdi (G), 45' Beljo (D), 90' El Ouahdi (G)
Fenerbahce - Nottingham Forest 0-3: 21' Murillo (N), 43' Igor Jesus (N), 50' Gibbs-White (N)
PAOK - Celta Vigo 1-2: 34' Aspas (C), 43' Swedberg (C), 77' Jeremejeff (P)
