Playoff Europa League, i sorteggi: il Bologna andrà in Norvegia

Oggi alle 13:25
di Pierpaolo Matrone

Si è concluso il sorteggio del playoff di Europa League che vedeva protagonista il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù trovano ancora una volta i norvegesi del Brann, squadra già affrontata nella League Phase, con andata in trasferta il 19 febbraio e ritorno al Dall'Ara il 26 febbraio. Questo il sorteggio completo del playoff di Europa League:

Dinamo Zagabria-Genk 
Brann-Bologna
Ludogorets-Ferencvros
Celtic-Stoccarda
Panathinaikos-Viktoria Plzen
Fenerbahce-Nottingham Forest
Paok-Celta Vigo
ille-Stella Rossa