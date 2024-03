Europa League, manita Liverpool! Schick salva il Leverkusen in Azerbaigian: i risultati delle 18:45

13 gol in 3 partite, l'Europa League, almeno per ora, ha regalato grandi emozioni.

13 gol in 3 partite, l'Europa League, almeno per ora, ha regalato grandi emozioni. Nelle gare che si sono disputate alle 18:45 il risultato più sorprendente è quello che è maturato in Azerbaigian, con il Qarabag che ha pareggiato contro il Bayer Leverkusen per 2-2: la squadra di Xabi Alonso ha rischiato di perdere la prima gara in stagione dopo 34 match da imbattuta, ma ha rimontato da 0-2 a 2-2, agguantando il pari nel finale con Schick. Poker della Roma in casa contro il Brighton, mentre il Liverpool ha passeggiato in casa dello Sparta Praga. Di seguito tutti i risultati con i marcatori delle sfide:

Qarabag - Bayer Leverkusen 2-2

(26' Benzia (Q), 45'+2' Juninho (Q), 70' Wirtz (B), 90'+2' Schick (B)

Roma - Brighton 4-0

(13' Dybala, 43' Lukaku, 64' Mancini, 68' Cristante)

Sparta Praga - Liverpool 1-5

6' Mac Allister (L), 25' Nunez (L), 45'+3' Nunez (L), 46' aut. Bradley (S), 53' Diaz (L), 90'+4' Szoboszlai (L)