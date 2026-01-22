Europa League, Sancho trascina l’Aston Villa: risultati e classifica dopo le gare delle 18:45
Di seguito i risultati delle partite delle 18:45 di Europa League. Quasi fatta per Lione, e Aston Villa che potrebbero staccare il biglietto per gli ottavi di finale al termine delle partite delle 21. Il Bologna ha quasi compromesso la possibilità di evitare i playoff, anche qui dovremo attendere un paio d'ore per avere un quadro più chiaro.
Bologna - Celtic 2-2
5' Hatate (C), 41' Trusty (C), 58' Dallinga (B), 72' Rowe (B)
Brann - Midtjylland 3-3
4' e 70' Erlic (M), 19' Holm (B), 31' Junior Brumado (M), 68' rig. Kornvig (B), 90 + 10 rig. Soltvedt (B)
Fenerbahçe - Aston Villa 0-1
25' Sancho
Feyenoord - Sturm Graz 3-0
5' Watanabe, 69' Hadj Moussa, 90' Borges
Friburgo - Maccabi Tel Aviv 1-0
82' Matanovic
Malmo - Stella Rossa 0-1
16' Kostov
PAOK - Betis 2-0
67' Zivkovic, 87' rig. Giakoumakis
Viktoria Plzen - Porto 1-1
6' Cerv (V), 90' Gul (P)
Young Boys - Lione 0-1
45' + 1 Maitland-Niles
CLASSIFICA
Agli ottavi
1. Lione 18 (differenza reti +11)
2. Aston Villa 18 (+7)
3. Friburgo 17 (+7)
4. Midtjylland 16 (+8)
5. Betis 14 (+5)
6. Ferencvaros 14 (+5)
7. Porto 14 (+4)
8. Braga 13 (+5)
Ai playoff
9. Stella Rossa 13 (+1)
10. Stoccarda 12 (+7)
11. PAOK 12 (+5)
12. Roma 12 (+5)
13. Bologna 12 (+4)
14. Nottingham Forest 11 (+5)
15. Viktoria Plzen 11 (+4)
16. Fenerbahçe 11 (+3)
17. Panathinaikos 10 (+2)
18. Genk 10 (+1)
19. Celta Vigo 9 (+3)
20. Lille 9 (+3)
21. Brann 9 (-1)
22. Young Boys 9 (-5)
23. Celtic 8 (-4)
24. Ludogorets 7 (-3)
Eliminate
25. Dinamo Zagabria 7 (-5)
26. Basilea 6 (-1)
27. Feyenoord 6 (-3)
28. FCSB 6 (-4)
29. Go Ahead Eagles 6 (-6)
30. Sturm Graz 4 (-7)
31. Salisburgo 3 (-6)
32. Utrecht 1 (-6)
33. Rangers 1 (-8)
34. Malmo 1 (-10)
35. Maccabi Tel Aviv 1 (-17)
36. Nizza 0 (-9)
