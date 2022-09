Europa League, tutti i risultati: ok Betis e Arsenal, Fenerbahce e Rennes vincono al fotofinish

Si sono concluse pochi minuti fa le prime partite di questa prima giornata di Europa League

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Si sono concluse pochi minuti fa le prime partite di questa prima giornata di Europa League. Cade la Roma di José Mourinho, sconfitta in casa del Ludogorets, e già costretta a rincorrere, vista la vittoria del Betis nello stesso girone. Vittorie al cardiopalma sia per il Fenerbahce che per il Rennes, entrambe in rete in pieno recupero. Vittoria esterna anche per il Braga e per l'Arsenal, così come a sorpresa per l'Union Saint Gilloise sul campo dell'Union Berlino. Infine, pareggio tra PSV e Bodo/Glimt.

GRUPPO A

Zurigo-Arsenal 1-2

PSV-Bodo/Glimt 1-1

GRUPPO B

AEK Larnaca-Rennes 1-2

Fenerbahce-Dinamo Kiev 2-1

GRUPPO C

Ludogorets-Roma 2-1

HJK-Betis 0-2

GRUPPO D

Malmo-Braga 0-2

Union Berlin-Saint Gilloise 0-1