Granada si conferma modesto: ko contro l'Huesca ultimo in classifica

Dopo la sconfitta del Napoli contro l'Atalanta, perde anche il Granada contro l'Huesca, fanalino di coda de LaLiga. Gli andalusi, avversari degli azzurri giovedì per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, sono caduti in campionato perdendo 3-2 sul campo dei modesti avversari dell'Huesca. Gli ospiti si erano portati in vantaggio dopo otto minuti con Quina, ma di lì a poco la squadra di Martin ha reagito, ribaltando il risultato con Escriche, Pulido e l'autorete di Foulquier. A nulla è valsa la rete al cinquantanovesimo di Soro, servita soltanto a rendere meno pesante il passivo. Il Granada dopo questa sconfitta scende in classifica al nono posto.