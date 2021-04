EL, i risultati finali: la Roma vince in Olanda. Successi per United e Villarreal, pari Arsenal

Sono appena terminati i quarti di finale di andata di Europa League. La Roma, impegnata ad Amsterdam sul campo dell’Ajax, ha vinto 2-1. A sbloccarla nel primo tempo è stato Klassen al 39’, bravo a sfruttare un errore in disimpegno di Diawara. Nella ripresa, la Roma è passata dal possibile 0-2 al pareggio firmato da Pellegrini. All’87 la rete di Ibanez sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vittoria esterna molto importante per la squadra di Fonseca, soprattutto in chiave ritorno.

Sugli altri campi, il Manchester United vince 2-0 sul campo del Granada. Successo anche del Villarreal in Croazia contro la Dinamo Zagabria. L’Arsenal pareggia 1-1 in casa contro lo Slavia Praga.

Ecco i risultati finali:

Ajax-Roma 1-2

Dinamo Zagabria-Villarreal 0-1

Granada-Manchester United 0-2

Arsenal-Slavia Praga 1-1