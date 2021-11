Eurorivali - Lo Spartak fa 1-1 nel derby di Mosca, stesso risultato del Leicester a Leeds

Finisce 1-1 il derby di Mosca tra Spartak e Lokomotiv, rivali di Napoli e Lazio in Europa League. Decidono le reti di Kerk per gli ospiti e di Umjarov per i padroni di casa, in dieci dalla mezz'ora per l'espulsione di Litinov. Nel finale di gara, ristabilita la parità numerica per il rosso a Tim Jedvaj, ex Roma. In classifica Spartak nono a -11 dal primo posto dello Zenit, Lokomotiv quarto a -5.

Pareggio anche per gli altri avversari del Napoli in Europa, il Leicester fa 1-1 a Leeds. Tutto in due minuti: al 26' il vantaggio dei padroni di casa con Rafinha e al 28' il pari firmato Barnes. Dodicesimo posto in classifica per le Foxes, a -11 dalla capolista Chelsea.