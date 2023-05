Il catenaccio premia la Roma: va in finale di Europa League grazie allo 0-0 a Leverkusen

La Roma è in finale di Europa League. Josè Mourinho arriva alla solita finale europea grazie a uno 0-0 a Leverkusen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma è in finale di Europa League. Josè Mourinho arriva alla solita finale europea grazie a uno 0-0 a Leverkusen. Non bello stilisticamente, con qualche brivido almeno negli ultimi minuti quando l'area giallorossa diventa Fort Apache. Gli indiani del Bayer però non trovano lo spazio adatto per trovare il vantaggio, la Roma passa il turno e va in finale a Budapest, in attesa della vincente fra Siviglia e Juventus.