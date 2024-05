Il trionfo di Gasperini! Super-Atalanta travolge il Bayer e vince l’Europa League

L'Atalanta entra nella storia! La squadra di Gasperini trionfa in Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen in finale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta entra nella storia! La squadra di Gasperini trionfa in Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen in finale.

Il primo tempo lo decide Ademola Lookman, con una doppietta di rapina e di bellezza che vale il 2-0 all'intervallo. È un risultato meritato, quasi stretto, per la Atalanta in vantaggio di due gol sul Bayer Leverkusen: cattiva, tonica, grintosa, bella. L'avvio del Leverkusen è ai limiti della sciatteria per quanto impreciso, mentre l'Atalanta ha le fiamme negli occhi e morde le caviglia degli avversari. La gara si sblocca presto, ma al contrario di quanto accaduto in Coppa Italia: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Koopmeiners riceve e pazienta, poi manda in corsia Zappacosta. Scarico teso, nessuno pensa a Lookman che tira e segna. Ancora Lookman, raddoppio gioiello. Il vantaggio fa ancora più bella l'Atalanta e innervosisce ulteriormente il Leverkusen. La squadra di Alonso non riesce a trovare sbocchi offensivi, se non per gli avversari. Adli di testa all'indietro innesca Lookman: tunnel al malcapitato Xhaka e palla nell'angolino basso alla sinistra di Kovar. Nella ripresa ancora Lookman chiude i conti: la rete del 3-0 è in gran parte merito di Gianluca Scamacca. Il centravanti azzurro riceve dalla difesa e punta la porta. Arrivato a ridosso dell'area, apre a sinistra: doppio passo, Tapsoba al bar e sinistro secco all'incrocio.