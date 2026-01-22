Il turnover paga: la Roma batte lo Stoccarda e si garantisce (almeno) i playoff di EL

Il turnover paga: la Roma batte lo Stoccarda 2-0 nella settima giornata della fase a gironi di Europa League e si assicura almeno la qualificazione ai playoff, in una serata speciale che ha visto il ritorno all’Olimpico di Totti da spettatore dopo circa tre anni. Nel primo tempo la Roma si fa preferire in fase di possesso, con Soulé che prova a rendersi pericoloso senza trovare precisione. Il primo tiro degno di nota arriva con Leweling, fermato da Svilar. A pochi minuti dall’intervallo, però, i giallorossi passano in vantaggio: Soulé inventa e trova Pisilli, che con un destro potente sul palo batte Nubel. Pellegrini avrebbe l’occasione per raddoppiare prima dell’intervallo, ma il portiere tedesco gli nega il gol.

La ripresa parte più vivace, con entrambe le squadre che creano occasioni. Svilar si oppone a Undav e il portiere difende con sicurezza, mentre Soulé e altri attaccanti giallorossi non riescono a concretizzare. Lo Stoccarda alza il ritmo e si rende pericoloso, ma la Roma regge con attenzione e sicurezza difensiva. In pieno recupero arriva il gol del 2-0: Pisilli firma la doppietta, servito da Dybala, chiudendo definitivamente la partita e certificando la qualificazione ai playoff per i giallorossi.