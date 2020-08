Inter, Conte ricorda: "Ho perso tre finali Champions, scrivi la storia solo se vinci"

"Da calciatore ne ho giocate tante, ho vinto ma ho anche perso tanto". Antonio Conte, allenatore dell'Inter, presenta così la sfida contro il Siviglia in finale di Europa League: "La gente si ricorda solo di quando vinci. Ho vinto una Champions ma ne ho perse tre, nella storia è rimasta solo la prima. Ci deve essere da parte nostra l'entusiasmo e la consapevolezza di aver fatto un percorso importante che ci darà entusiasmo. Dobbiamo essere orgogliosi di aver raggiunto una finale 10 anni dopo l'ultima dell'Inter. La storia la scrive chi vince, ci si ricorda solo di questo. Questa è una spinta in più per ottenere il massimo".