Juventus-Siviglia un flop su Rai 1: il dato sui telespettatori

Juventus-Siviglia su 'Rai 1' non ha trovato grande pubblico al seguito. Anzi. La semifinale d'andata di Europa League trasmessa in diretta in chiaro per rispettare le norme Agcom che impongono la trasmissione free per gli eventi di interesse nazionale è stata seguita da 3.772.000 spettatori, pari al 18% di share.