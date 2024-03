L’Atalanta rimonta lo Sporting: 2-1 e passaggio del turno in Europa League

L'Atalanta ribalta lo Sporting Lisbona e vola ai quarti di Europa League.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta ribalta lo Sporting Lisbona e vola ai quarti di Europa League. I nerazzurri ci hanno riprovato al 13' con l'inserimento di Kolasinac, il bosniaco ha recuperato palla a centrocampo per poi chiudere l'azione, il colpo di testa però è terminato di poco sul fondo. I padroni di casa hanno provato a sfondare sia sulle corsie esterne che per vie centrali, ma a passare in vantaggio è stato lo Sporting con un'azione manovrata: Gyokeres ha mandato in porta Pedro Gonçalves - Ederson ha lasciato troppo spazio - per il portoghese è stato semplicissimo superare Musso.

I nerazzurri nel secondo tempo hanno fatto l'unica cosa concepita, attaccare lo Sporting sin dal calcio d'inizio. Detto-fatto, la banda del Gasp ci ha messo 39 secondi per trovare il gol del pareggio con Lookman, fino a quel momento totalmente fuori dalla partita. La giocata del nigeriano ha ribaltato l'inerzia, da quel momento la Dea ha alzato i ritmi sorprendendo ancora una volta i lusitani sulla corsia destra, Miranchuk ha aperto il piattone per Scamacca, il numero 90 questa volta non ha sbagliato: 2-1 e sorpasso concluso. Lo Sporting ci ha provato due volte nel finale: Musso ha cancellato il pallonetto a Paulinho, Trincao invece ha spedito in curva. A far festa è la Dea, ai quarti di finale d'Europa League.