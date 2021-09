La Lazio di Sarri male anche in Europa League: ko sul campo del Galatasaray

Parte male il cammino europeo della Lazio. La squadra di Sarri, all’esordio in Europa League, viene sconfitta dal Galatasaray. Dopo un primo tempo bloccato e con poche occasioni, se non la traversa dei padroni di casa, nella ripresa cambia tutto. La Lazio si fa male da sola. Il Galatasaray si porta in vantaggio al 67’. Cross dalla destra di Morutan che si dirige verso Lazzari. Non benissimo l'esterno che impenna il pallone ma peggio fa Strakosha che calcola male la traiettoria mettendolo di fatto nella sua porta. Termina così la gara nonostante i tentativi della Lazio di agguantare il pari.