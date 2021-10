Legia, Michniewicz: "Perdendo con lo Spartak, il Napoli ci ha complicato il girone"

Czesław Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia, dopo la vittoria con il Leicester che vale il primo posto nel girone d'Europa League è intervenuto ai microfoni dei media polacchi: "È una grande serata per noi, la squadra, il club e i tifosi, e anche per tutti i tifosi del calcio polacco. Abbiamo preso in mano il nostro destino, non concedendo occasioni facili all'avversario. È stato un grande vantaggio per noi. Anche quando perdevamo palla volevamo continuare a giocarla perché sapevamo che non avremmo vinto contro il Leicester solo giocando con palla lunga".

SU NAPOLI-SPARTAK MOSCA

"Questo risultato del Napoli con lo Spartak ha complicato un po' la situazione nel girone per tutti noi. Pensavamo che avrebbe vinto il Napoli in casa, ma è andata diversamente. Ora però noi abbiamo sei punti, dobbiamo guardare avanti e gli altri devono guardare noi. Siamo leader del girone dopo due giornate".