Liverpool-Atalanta, le formazioni ufficiali: Kolasinac ko, Gasperini cambia tutto

Sono ufficiali le formazioni di Liverpool-Atalanta, match valido per i quarti di andata di Europa League.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Liverpool-Atalanta, match valido per i quarti di andata di Europa League. Gasperini cambia tutto. Al posto di Kolasinac, infortunato, probabile inserimento di De Roon come braccetto di difesa a destra, mentre Djimsiti va a prendere il posto proprio del bosniaco. Ecco che quindi Pasalic trova un posto in mediana al fianco di Ederson, mentre Koopmeiners dovrebbe giocare da trequartista, con Scamacca e De Ketelaere nell'undici titolare.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Elliott, MacAllister, Jones; Salah, Nunez, Gakpo

Allenatore: Klopp.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Allenatore: Gasperini.