Ludogorets, il presidente positivo al Coronavirus: sono stati rivali dell'Inter

Kiril Domuschiev, presidente del Ludogorets, avversario dell’Inter nei sedicesimi di finale di Europa League, ha annunciato la sua positività al Coronavirus con un messaggio social: “Cari amici, dopo un primo test negativo per il Covid-19, ho sentito un ulteriore malessere, ho fatto un altro test che si è rivelato positivo. Seguendo tutti le regole imposte per la quarantena, sono isolato e attualmente sto guarendo. Grazie agli operatori sanitari che si prendono cura di me! Credo che presto sarò in salute e sarò di nuovo con voi! Attenzione, seguite tutte le regole, ma non temete! Combatteremo anche questo virus“.