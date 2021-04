Man United, Solskjaer non sottovaluta il Granada: "Ha battuto il Napoli, vuol dire che ha qualità"

Ole Gunnar Solskjaer non sottovaluta il Granada. "Dare questa gara per scontata? No, quando batti Real Sociedad e Milan poi ci prendi gusto. Sai che vincendo hai superato dei grossi ostacoli e degli avversari di livello. Il Granada, per esempio, ha battuto il Napoli, superato la fase a gironi ed eliminato anche il Molde. Significa che hanno qualità, sarà difficile contro di loro. Noi però abbiamo messo gli occhi sulla finale, vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno e vincere il trofeo", le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Manchester United alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Europa League.