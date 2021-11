Napoli super in trasferta ai gironi: azzurri imbattuti da otto gare di Europa League

Importante statistica per il Napoli in vista della gara di questa sera. Gli azzurri sono imbattuti in trasferte della fase a gironi di UEFA Europa League da otto gare, dove hanno vinto cinque partite di fila prima di pareggiare 1-1 in casa dell'AZ nella quinta giornata della passata stagione e pareggiato 2-2 in rimonta in casa del Leicester nella gara d'apertura di questa stagione sotto la guida di Luciano Spalletti.