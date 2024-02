Non c’è storia a San Siro: il Milan strapazza 3-0 il Rennes e ipoteca la qualificazione

Il Milan vince 3-0 contro il Rennes nell’andata dei playoff di Europa League.

Il Milan vince 3-0 contro il Rennes nell’andata dei playoff di Europa League. A San Siro non c’è storia, i rossoneri schiantano i francesi grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e al gol di Leao. Ottimo esordio in Europa League per la squadra di Pioli e qualificazione agli ottavi già archiviata.