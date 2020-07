Premier, pari deludente del Tottenham: ora anche l’Europa League è a rischio

Uno scialbo 0-0 ha visto protagonista il Tottenham di Mourinho in casa del Bournemouth. Gli spurs, in lotta per un posto in Europa, hanno portato a casa un punto che di fatto non dà una spinta decisa in classifica. Al momento, infatti, il Tottenham è al nono posto, a ben sei punti dal quinto posto (valido per l'Europa League) occupato dal Manchester United. Proprio il Tottenham, nelle ultime ore, è stato accostato al Napoli per l'interesse verso Milik, per il quale gli spurs sarebbero addirittura pronto a mettere sul piatto Lucas Moura.