Real Sociedad, Alguacil: "E' una finale, Rijeka tosto ed ha fatto soffrire il Napoli"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil ha parlato della sfida di domani al Rijeka: "E' una partita importante, vogliamo vincere ma sappiamo che sarà difficile. Dovremo giocare bene, non sarà facile perché il Rijeka complica molto la vita agli avversari, se non li pressi bene hanno qualità per ribaltare il campo velocemente. L'abbiamo visto in entrambe le gare contro il Napoli. AZ-Napoli? No, pensiamo a noi, se vinciamo saremo molto vicini. Domani è una finale. Motivazioni Rijeka? Quando difendi un club, ti giochi sempre molto. Vorranno anche vendicarsi, hanno raccolto meno di quanto meritavano. Chi ha visto le sfide al Napoli, sa che è stato difficile battere il Rijeka. Ha personalità, sa cosa fare col pallone e noi dovremo essere superiori nel possesso. Silva giocherà? Vedrete domani".