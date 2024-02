Rennes-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli fa un po' di turnover dopo il 3-0 dell'andata

Tutto pronto al Roahzon Park per la sfida di questa sera fra Rennes e Milan, ritorno del playoff di Europa League dopo il 3-0 dell'andata

Tutto pronto al Roahzon Park per la sfida di questa sera fra Rennes e Milan, ritorno del playoff di Europa League dopo il 3-0 dell'andata a San Siro in favore dei rossoneri. Per l'occasione, mister Stefano Pioli opta per un turn over light, con le sole esclusioni di Ruben Loftus-Cheek e Olivier Giroud, con Musah e Jovic (squalificato per le prossime due sfide di campionato) in campo dal primo minuto.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; D. Douré, Bourigeaud, Santamaria, Terrier; Gouiri, Kalimuendo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic