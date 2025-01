Ufficiale Roma-Eintracht, le formazioni: Ranieri non pensa al Napoli e schiera i titolarissimi

Alle 21 la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per sfidare l'Eintracht Francoforte nella 8^ giornata della fase campionato di Europa League. Claudio Ranieri punta tutto sui titolarissimi e sceglie di schierare Mancini, Hummels e Ndicka davanti a Svilar, mentre a centrocampo agiranno Koné, Paredes e Pellegrini. Solo panchina per Cristante e Pisilli, così come per El Shaarawy: sulle fasce ci saranno Saelemaekers e Angelino. Davanti il tandem Dybala-Dovbyk.

Toppmoller risponde affidandosi a Bahoya e Chaibi alle spalle di Ekitike. Out Dahoud e Mario Gotze. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Marcaccini, Cristante, Abdulhamid, Shomurodov, Soule, Celik, Baldanzi, Pisilli, El Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Knauff; Bahoya, Chaibi; Ekitike. A disposizione: Kaua Santos, Siljevic, Amenda, Matanovic, Dahoud, Can Uzun, Chandler, Gotze, Nkounkou, Collins, Is. Allenatore: Dino Toppmoller.