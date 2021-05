Roma eliminata dall’Europa League! Vittoria inutile, lo United vola in finale!

Termina 3-2 la semifinale di ritorno tra Roma e Manchester United. Una buona Roma va all'intervallo sotto di un gol contro il Manchester United. Gli inglesi si sono difesi e sono ripartiti e sono passati in vantaggio all'Olimpico grazie a una rete di Edinson Cavani al 38'. L'uruguaiano è lanciato in profondità da Fred e approfitta dello spazio concessogli da Ibanez e col destro fa secco Mirante. Nella ripresa, la Roma prova a rimontare con i gol di Dzeko e Crostante. Cavani, autore di una doppietta, sigla la rete del 2-2 che stronca le speranze dei giallorossi. La squadra di Fonseca va in vantaggio con Zalewski: il 18enne trequartista va subito in gol colpendo di controbalzo un cross di Santon e trovando la deviazione di Matic. Vittoria inutile della Roma, che all’andata era caduta 6-2. In finale ci va il Manchester United.