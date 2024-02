Roma-Feyenoord, formazioni ufficiali: De Rossi col tridente El Shaarawy-Lukaku-Dybala

Si riparte dall'1-1 di Rotterdam. La Roma cerca davanti al suo pubblico la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

Si riparte dall'1-1 di Rotterdam. La Roma cerca davanti al suo pubblico la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La formazione di Daniele De Rossi scenderà in campo alle 21 all'Olimpico contro il Feyenoord per il ritorno dei playoff della competizione. Obiettivo andare alla ricerca della quinta vittoria da allenatore giallorosso ma anche cercare di far proseguire il sogno europeo alla squadra capitolina. Il percorso non sarà facile ma la voglia è di giocarsela fino in fondo.

De Rossi schiera la LuPa con El Sha

Daniele De Rossi conferma Svilar fra i pali a schiera Karsdorp a destra, Spinazzola a sinistra mentre la coppia centrale è formata da Mancini e Llorente. A centrocampo con Paredes si rivede Pellegrini insieme a Cristante mentre in attacco il tridente è formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

L'undici del Feyenoord per questa sera

Arne Slot si affida in attacco al tridente formato da Nieuwkoop, Giménez, Paixao mentre e a centrocampo con Stengs ci sono Wieffer e Timber. In difesa davanti a Wellenreuther spazio a Geertruida, Beelen, Hancko e Hartman.

Le formazioni ufficiali

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Nieuwkoop, Giménez, Paixao.