Roma, Hummels si scusa per il rosso a Bilbao: "Errore stupido e orrendo, ho deluso tutti"

vedi letture

Mats Hummels è finito al centro delle polemiche per il doppio errore commesso dopo una decina di minuti della sfida del San Mames di Bilbao che gli è costato il cartellino rosso e ha costretto i suoi a giocare in dieci per praticamente tutta la gara contro l’Athletic Club che alla fine ha conquistato la vittoria e la qualificazione al turno successivo di Europa League.

Il centrale tedesco ha così voluto chiedere scusa ai suoi compagni e ai tifosi giallorossi attraverso un post su Instagram: “Mi dispiace Roma. Voglio scusarmi con i nostri tifosi e con i miei compagni di squadra. Oggi ho deluso tutti con un errore semplicemente stupido e orrendo. - prosegue Hummels - Queste partite erano le partite che la mia squadra poteva contare su di me, ora mi sono incazzato e costato a tutta la società il sogno di vincere l'Europa League. Non so che altro dire, sono deluso di me come tutti voi”.