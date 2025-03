Roma sotto di un uomo e di un gol a Bilbao: Athletic avanti al 45’

vedi letture

La Roma resiste a lungo, con l'uomo in meno per l'espulsione di Hummels, ma alla fine deve arrendersi al guizzo di Nico Williams che fa esplodere il San Mames e mette in equilibrio la qualificazione dopo il successo per 2-1 dei giallorossi all'andata.

Poco dopo il decimo minuto arriva il primo episodio che cambia la gara: Hummels sbaglia in disimpegno servendo Sannadi che si invola verso la porta, il tedesco per rimediare lo falcia e ‘guadagna’ il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo: la Roma resta così in 10 passando alla difesa a quattro con Baldanzi a dare una mano in mezzo al campo al duo Paredes-Cristante. Con l’uomo in più l’Athletic cinge d’assedio l’area giallorosso costruendo due nitide occasioni in sequenza: prima Sannadi si presenta davanti a Svilar su filtrante di Unai Gomez, ma il suo scavetto è fuori misura, successivamente è Nico Williams a fare tutto bene calciando a rientrare sul secondo palo e colpendo un palo clamoroso.

Alla mezzora è ancora Sannadi a provarci, questa volta con maggiore precisione, trovando però sulla sua strada un attento Svilar che nel finale si ripete anche su Aitor Paredes. La Roma quando può cerca di distendersi e conquistare qualche calcio piazzato da sfruttare come al 39° quando su corner Cristante prova la girata sul primo palo senza però trovare la porta. La resistenza dei giallorossi dura fino all'ultimo minuto di recupero quando Nico Williams, su cross sporcato del fratello Inaki, trova il pertugio giusto per battere Svilar e portare avanti i biancorossi.