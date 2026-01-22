Ufficiale Roma-Stoccarda, le formazioni: Gasperini fa turnover in vista del Milan

vedi letture

Alle ore 21:00 la Roma ospita lo Stoccarda per la partita valevole per la 7^ giornata della Fase campionato di Europa League. Gasperini ha annunciato in conferenza stampa di pensare maggiormente al cammino in Serie A, ora come ora, e dà seguito alle sue parole operando diverse scelte in nome del turnover. In difesa riposa anche Mancini, con Celik che torna a fare il centrale assieme ai giovani Ziolkowski e Ghilardi. Sulla fascia viene dirottato Rensch al suo posto, con il greco Tsimikas che fa rifiatare Wesley. Pisilli trova posto a centrocampo, così come Pellegrini sulla trequarti, alle spalle del centravanti Ferguson. Per quanto riguarda lo Stoccarda, Hoeness propone un 4-2-3-1 guidato là davanti da Undav, con in difesa un ex Serie A come Chabot. Di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Kone, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Ferguson.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Cristante, N'Dicka, Dybala, Mancini, Wesley, Lulli, Morucci.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema Andres; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav.

A disposizione: Bredlow, Hellstern, Vagnoman, Demirovic, Bouanani, Olivier, Catovic, Herwerth, Penna, Spalt.

Allenatore: Sebastian Hoeness.