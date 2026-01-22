Succede di tutto al Dall’Ara: il Bologna riprende il Celtic ma non va oltre il pari in 11 vs 10

Termina 2-2 la sfida tra Bologna e Celtic, valida per la settima giornata della League Phase di Europa League, in una partita ricca di emozioni. Il primo tempo è stato spettacolare: al 5’ Skorupski regala palla a Maeda, che serve Hatate, il quale a porta vuota sblocca il risultato per gli scozzesi. Nonostante l’inferiorità numerica al 34’ per un’ingenuità dello stesso Hatate, il Celtic raddoppia al 40’ con Trsuty, bravo a sfuggire a Heggem e a deviare di testa un cross di Engels.

Nella ripresa il Bologna cambia approccio e inizia a spingere con maggiore intensità. Ferguson e Casale provano a impensierire Schmeichel, ma il portiere è reattivo. Al 56’ Dominguez colpisce la traversa con un tiro potente, mentre due minuti più tardi Odgaard serve Dallinga, che accorcia sul 2-1. Al 72’ arriva il pareggio: Rowe sorprende tutti con una magia dal limite dell’area, battendo l’estremo difensore avversario. Nonostante la pressione continua dei rossoblù, il Celtic resiste e nega il gol della vittoria a Cambiaghi all’86’. Il match si chiude quindi sul 2-2.