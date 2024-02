Svilar-show! La Roma batte il Feyenoord ai rigori e vola agli ottavi di Europa League

Dopo Tirana e dopo i quarti di finale dell'anno scorso, la Roma supera ancora una volta il Feyenoord guadagnando gli ottavi di finale di Europa League.

Dopo Tirana e dopo i quarti di finale dell'anno scorso, la Roma supera ancora una volta il Feyenoord guadagnando gli ottavi di finale di Europa League. All'Olimpico stavolta non sono bastati i tempi supplementari per far festeggiare i giallorossi ma i calci di rigore.

Dopo una lunga sofferenza, il cammino europeo della truppa di De Rossi prosegue. L'eroe della serata è Svilar, che si esalta nella lotteria dei tiri dal dischetto parando ben due penalty. Feyenoord eliminato, giallorossi agli ottavi di finale della competizione. Nei tempi regolamentari la gara è terminata 1-1: a Gimenez ha risposto Pellegrini, autore di un grandissimo gol.