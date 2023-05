UFFICIALE - Roma, stangata dell'UEFA per il vice di Mourinho: Foti squalificato per 3 turni

Il vice di José Mourinho, Salvatore Foti, è stato squalificato per tre giornate dopo l'espulsione rimediata durante il match contro il Feyenoord

Il vice di José Mourinho, Salvatore Foti, è stato squalificato per tre giornate dopo l'espulsione rimediata durante il match contro il Feyenoord. La sospensione dell'allenatore in seconda della Roma è stata fissata per tre turni e questo significa che il vice di Mourinho non potrà esserci né nel ritorno contro il Bayer Leverkusen, né nella successiva partita.