Vittoria sporca e sofferta della Roma: 2-1 al modesto HJK Helsinki

Con l'HJK Helsinki arriva una vittoria per 2-1, non particolarmente brillante, ma la buona notizia è che Abraham si sblocca ed El Shaarawy causa il raddoppio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un risultato serviva con il Ludogorets, un risultato servirà giovedì prossimo, all'Olimpico, quando la Roma affronterà i bulgari in quello che è, di fatto, uno spareggio per arrivare ai playoff di Europa League, contro una retrocessa dalla Champions. Solo una vittoria, visto il risultato dell'andata, potrà permettere agli uomini di José Mourinho di chiudere al secondo posto dietro al Betis Siviglia, già certo del primato nel girone. Con l'HJK Helsinki arriva una vittoria per 2-1, non particolarmente brillante, ma la buona notizia è che Abraham si sblocca ed El Shaarawy causa il raddoppio.